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3 февраля, 22:59

Гладилин: «Рано или поздно мы вернемся на турниры. Без России в УЕФА не обойдутся»

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии положительно скажется на команде Валерия Карпина.

«Мостиком для возвращения этот матч не станет, но для практики он будет полезен — игроки и тренер должны знать, к чему быть готовыми к моменту возвращения. Сербия — достойная команда, в Москве наверняка соберется полный стадион, болельщики соскучились. Рано или поздно мы вернемся, политические вопросы когда-нибудь отпадут. Без России в УЕФА не обойдутся», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Товарищеский матч Россия — Сербия состоится 21 марта на «ВТБ Арене» в Москве. Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/03/22257577.shtml
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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