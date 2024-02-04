Сенников оценил шансы сборной России в матче с Казахстаном

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы национальной команды в матче с Казахстаном.

«В оптимальном состоянии сборная России сильнее Казахстана. То, что сборная Казахстана участвует в международных матчах это никак не влияет на расклад сил. Для обеих команд это будет товарищеская игра. Конечно, Казахстан в более оптимальном состоянии, но в конкретном матче это не скажется. С нашими легионерами у сборной России есть преимущество в матче с Казахстаном», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

В последнем товарищеском матче против сборной Кубы в ноябре Россия победила со счетом 8:0. Следующая игра с участием российской команды против сборной Сербии пройдет в Москве 21 марта.