В Федерации футбола Казахстана не исключили возможность проведения матча против сборной России

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном товарищеском матче против сборной России в июне.

Ранее об этом сообщил matchtv.ru.

— В первый раз слышу. У меня нет такой информации! Вероятность, конечно, такого матча есть. Исключать ничего нельзя. Но надо понимать, что у Казахстана очень плотный график, он полностью расписан. Пока там нет матча со сборной России.

— Было бы интересно провести этот матч?

— Это всегда интересно. Хоть сборная России пока не принимает участия в официальных матчах, но уровень игроков у нее всегда высокий. Но, в первую очередь, этот вопрос надо задать Магомеду Адиеву, нашему главному тренеру. Все-таки его мнение самое важное при подборе сборных для товарищеских матчей, — сказал Шох «СЭ».

В последнем товарищеском матче против сборной Кубы в ноябре Россия победила со счетом 8:0. Следующая игра с участием российской команды против сборной Сербии пройдет в Москве 21 марта.