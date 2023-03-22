Гладилин: «Дзюба — уже вчерашний день нашего футбола»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин не видит смысла в вызове в национальную команду России форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Здесь разговор закрыл главный тренер, и это правильно. Мое мнение такое же. Артем Дзюба, ему 35 будет, он уже вчерашний день нашего футбола. Рассматривать его в перспективе как игрока сборной уже не целесообразно», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

В феврале 2023 года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». В составе железнодорожников он провел пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 23 марта россияне сыграют с Ираном в Тегеране, а 26-го — с Ираком в Санкт-Петербурге.