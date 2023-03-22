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Сегодня, 18:18

Карпин: «У Ирана игроки хорошего уровня»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об уровне игроков национальной команды Ирана.

Сборные проведут товарищеский матч 23 марта в Тегеране (Иран).

— Будет иметь значение количество во болельщиков?

— Естественно, конечно, приятнее и будет завтра приятно, если придет много народу, сыграть против Ирана на заполненном стадионе.

— Ваше мнение об иранских игроках?

— Иранские игроки, даже которые не играют в России, в Европе. Понятно, что в России Азмун и Эззатоллахи хорошо себя зарекомендовали. И те игроки, которые сейчас играют в Европе, в хороших командах. «Зенит» недавно играл с «Сепаханом» не совсем удачно так скажем. Многих игроков сборной знаем, хотя и не следим за внутренним чемпионатом. Игроки хорошего уровня.

— Кто будет капитаном?

— Я для себя определился. Но может кто-то заболеет. Я уже надеялся, что никто не травмируется. Завтра узнаете.

— Три новичка на этих сборах, какое впечатление производят?

— Пообщался практически со всеми футболистами, и с новыми, и с не новыми. В разговоре приятные, а в игре посмотрим.

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Валерий Карпин
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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