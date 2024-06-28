Романцев — о Дзюбе: «Буду рад, если он появится у Слуцкого в Китае»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в китайский «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий.

— Насколько знаю характер Дзюбы — если он поставил цель остаться в большом футболе, то будет идти к ней до конца. Сколько раз под давлением СМИ и болельщиков Артем доказывал, что его трудно сломать! Вспомните его уход в аренду в «Арсенал» из «Зенита», после чего он заиграл в сборной Черчесова на чемпионате мира. Не удивлюсь, если сейчас Артем приведет себя в порядок и появится у Слуцкого в Китае. И я буду этому рад.

Как рад возвращению в «Химки» Глушакова, к которому отношусь с таким же уважением, как и к Дзюбе. Эти парни самолюбивы, азартны, живут игрой, повышая в ней градус борьбы. А их опыт и отношение к делу — подспорье для роста молодежи. В этом плане «Спартаку» очень помог Сергей Горлукович, вокруг которого строилась команда и игра. И мне очень интересно, сумеют ли на этот раз Дзюба с Глушаковым доказать, что они еще нужны футболу.

Дзюба выступал за «Локомотив» с зимы 2023 года. В составе москвичей форвард провел 39 игр, в которых забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач. 29 мая 2024 года железнодорожники объявили об уходе 35-летнего Дзюбы в связи с истечением срока трудового договора.