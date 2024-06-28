Футбол
Китай
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Главная
Футбол
Китай

Сегодня, 13:35

Романцев — о Дзюбе: «Буду рад, если он появится у Слуцкого в Китае»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в китайский «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий.

— Насколько знаю характер Дзюбы — если он поставил цель остаться в большом футболе, то будет идти к ней до конца. Сколько раз под давлением СМИ и болельщиков Артем доказывал, что его трудно сломать! Вспомните его уход в аренду в «Арсенал» из «Зенита», после чего он заиграл в сборной Черчесова на чемпионате мира. Не удивлюсь, если сейчас Артем приведет себя в порядок и появится у Слуцкого в Китае. И я буду этому рад.

Как рад возвращению в «Химки» Глушакова, к которому отношусь с таким же уважением, как и к Дзюбе. Эти парни самолюбивы, азартны, живут игрой, повышая в ней градус борьбы. А их опыт и отношение к делу — подспорье для роста молодежи. В этом плане «Спартаку» очень помог Сергей Горлукович, вокруг которого строилась команда и игра. И мне очень интересно, сумеют ли на этот раз Дзюба с Глушаковым доказать, что они еще нужны футболу.

Хвича Кварацхелия. «Хвича заслужил, чтобы о нем говорили как о звезде европейского уровня!» Романцев — о Евро, Саутгейте и Денисове

Дзюба выступал за «Локомотив» с зимы 2023 года. В составе москвичей форвард провел 39 игр, в которых забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач. 29 мая 2024 года железнодорожники объявили об уходе 35-летнего Дзюбы в связи с истечением срока трудового договора.

Артем Дзюба
Олег Романцев
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
0
Читайте также
Певица Ариана Гранде посетила матч «Флориды» в Кубке Стэнли
Карпин продлил контракт с РФС и остается тренером сборной России еще на четыре года
Мужа блогера Блиновской объявили в розыск
Два удаления, два отменных гола, драка и Панама вынесла США. Что произошло на Кубке Америки-2024 28 июня
Байден счел хорошим свое выступление на дебатах с Трампом
Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Артем Дзюба ушел из «Локомотива»: что дальше?
Галактионов: «Общение с Дзюбой было и продолжалось»
Черчесов: «Дзюба еще способен поиграть в РПЛ»
Тукманов: «Скорее всего, Дзюба заканчивает карьеру на высоком уровне»
В «Рубине» высказались о возможном трансфере Дзюбы
В «Пари НН» не исключили приглашение Дзюбы в клуб
Представитель Дзюбы: «Артем не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Мэйчжоу Хакка» и продлил серию без поражений

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости