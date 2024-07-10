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Алаев: «Дзюбу жду в РПЛ. Он еще не сказал последнего слова»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что хотел бы видеть нападающего Артему Дзюбу в лиге.

«Дзюбу жду в РПЛ. Конечно, мне бы хотелось его видеть в лиге. Думаю, он еще не сказал последнего слова», — сказал Алаев.

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», за который он играл с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей за красно-зеленых, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Артем Дзюба
РПЛ
Александр Алаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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