Алаев: «Дзюбу жду в РПЛ. Он еще не сказал последнего слова»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что хотел бы видеть нападающего Артему Дзюбу в лиге.

«Дзюбу жду в РПЛ. Конечно, мне бы хотелось его видеть в лиге. Думаю, он еще не сказал последнего слова», — сказал Алаев.

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», за который он играл с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей за красно-зеленых, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.