Алаев: «Дзюбу жду в РПЛ. Он еще не сказал последнего слова»
Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что хотел бы видеть нападающего Артему Дзюбу в лиге.
«Дзюбу жду в РПЛ. Конечно, мне бы хотелось его видеть в лиге. Думаю, он еще не сказал последнего слова», — сказал Алаев.
Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», за который он играл с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей за красно-зеленых, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.
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|0
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|0
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|0
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13
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
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16
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|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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