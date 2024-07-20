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Сегодня, 15:05

Дзюба отказался отвечать на вопрос о своем будущем

Артем Бухаев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Артем Дзюба посетил хоккейный благотворительный матч «Матч года» между командами НХЛ и КХЛ.

35-летний форвард отказался отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о своем будущем и возможном переходе в команду Леонида Слуцкого.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Форвард забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 футболист покинул московскую команду и стал свободным агентом.

Артем Дзюба
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Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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