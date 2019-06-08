11:38 | Футбол — Сборная России

Геркус не понимает, зачем нужны матчи против Сан-Марино

2
Обсудить

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Твиттере выразил мнение, что сборную Сан-Марино и национальные команды, в составе которых выступают любители, необходимо объединить в отдельную группу для будущих отборочных турниров к чемпионату Европы.

Сборная России сегодня, 8 июня, проведет матч отбора к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино (Саранск).

– Состав сборной Сан-Марино – все любители за исключением пары человек – наводит на грустные мысли. Действительно ли для развития европейского футбола нужны такие матчи? Не проще ли выделить такие сборные в отдельную группу и играть с победителями? – написал Геркус.

 

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Россия - Сан-Марино

Опрос

Сколько очков наберет Россия в матчах отбора Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром?
Обсудить
голосовать
2
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Сборная России в июне-2019: против Сан-Марино и Кипра
Материалы других СМИ