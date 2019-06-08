Геркус не понимает, зачем нужны матчи против Сан-Марино

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Твиттере выразил мнение, что сборную Сан-Марино и национальные команды, в составе которых выступают любители, необходимо объединить в отдельную группу для будущих отборочных турниров к чемпионату Европы.

Сборная России сегодня, 8 июня, проведет матч отбора к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино (Саранск).

– Состав сборной Сан-Марино – все любители за исключением пары человек – наводит на грустные мысли. Действительно ли для развития европейского футбола нужны такие матчи? Не проще ли выделить такие сборные в отдельную группу и играть с победителями? – написал Геркус.

https://t.co/HymJlUr3BO Состав сборной Сан-Марино - все любители за исключением пары человек - наводит на грустные мысли. Действительно ли для развития европейского футбола нужны такие матчи? Не проще ли выделить такие сборные в отдельную группу и играть с победителями? — Илья Геркус (@ilgerkus) 8 июня 2019 г.

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