Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на попадание нападающего Гамида Агаларова в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи.

«Увижу Гамида лично — поздравлю. Мы уже поздравляли его. Теперь вопрос в другом — он должен выйти на поле. Надеемся, что это произойдет. Все может быть. Надо еще много работать», — сказал Газизов «СЭ».

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды. В ноябре российская сборная проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022: против Кипра (11 ноября в 20.00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.