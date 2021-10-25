Газизов — об Агаларове в сборной: «Он должен выйти на поле. Надеемся, что это произойдет»
17:14
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на попадание нападающего Гамида Агаларова в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи.
«Увижу Гамида лично — поздравлю. Мы уже поздравляли его. Теперь вопрос в другом — он должен выйти на поле. Надеемся, что это произойдет. Все может быть. Надо еще много работать», — сказал Газизов «СЭ».
Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды. В ноябре российская сборная проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022: против Кипра (11 ноября в 20.00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.
Читайте также
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю