Актер Баринов: «Если Дзюба хочет в сборную, то должен публично попроситься туда и сказать: «Я не подведу»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал непопадание Артема Дзюбы в расширенный список на матчи сборной России в ноябре.

«Если я назначил девушке свидание, а она сказала: «Я не могу, я в плохой форме», то в следующий раз я приглашу другую девушку. Здесь серьезное мужское дело, не надо кокетничать. Раз сам отказался, пусть публично скажет Карпину: «Валерий Георгиевич, я в хорошей форме. Если я вам нужен, я готов». Я тогда его понял, не осудил, когда Артем сказал, что он не готов. Он действительно не попадал в основной состав. Но если сейчас готов, объяви об этом. Или Карпин должен просить: «А не готовы ли вы, Артемушка, еще раз попробовать?»

Тренер — это авторитет, он должен держать марку. Не совсем понимал, когда из-за ссоры Черчесова с Денисовым второго не вызывали, а тут-то Артем сам отказался. Если он хочет в сборную, то должен публично попроситься туда и сказать: «Я не подведу». А тогда уже Карпин может сказать: «Нет. Мы обойдемся», тогда уже говорить будем: «Как же так, Валерий Георгиевич? Лучший наш футболист. Да, немножко медленный стал, но забивает. Он нам нужен». А сейчас никто никого не осуждает", — сказал Баринов «СЭ».

Ранее Артем Дзюба отказался от матчей за сборную в октябре, обосновав это неполной готовностью формы. В текущем сезоне Тинькофф РПЛ форвард «Зенита» забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.