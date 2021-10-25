Артем Дзюба не попал в состав сборной России на ноябрьские матчи
Дзюба не вошел в состав сборной России на ноябрьские матчи
16:55
По информации «СЭ», нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи.
Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре: без Дзюбы, но с Полозом и Черниковым
В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:
1. Россия — 19 очков
2. Хорватия — 17
3. Словакия — 10
4. Словения — 10
5. Мальта — 5
6. Кипр — 5
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