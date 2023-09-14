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Сегодня, 22:40

Гаджиев оценил работу Карпина в сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев заявил, Валерию Карпину нужно вызывать в сборную России максимально мотивированных футболистов.

«У него сейчас какая работа в основном — это разобраться, кто есть кто. Нельзя считать, что он кого-то там подготовил или нет. Там времени для подготовки нет. Надо только посмотреть, кто есть кто, и понять. Здесь крайне важно понять с точки зрения психологической готовности. Думаю, у нас сейчас такой период, когда все, что связано с волевым потенциалом и настроем, основополагающее. Постоянно от журналистов сыплются вопросы: как быть, как поднять мотивацию, когда ее нет? Самый простой способ — приглашать только тех, у кого есть мотивация. А тех, кто думает, что сегодня играет здесь, а завтра будет выступать за какую-то другую сборную, вызывать и не надо», — приводит слова Гаджиева «Газеты.Ru».

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/14/21289112.shtml?updated
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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