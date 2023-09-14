Гаджиев сравнил ситуацию сборной России с футболом во время оккупации

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев заявил, что неправильно вести разговоры о ненужности сборной России в связи с отсутствием официальных встреч.

«Есть интересы страны, есть интересы личные какие-то, но в приоритете должны быть интересы страны. Есть родители и родина, которых не выбирают. Все разговоры: нужна сборная, не нужна сборная... Это же и игроки читают! Что это за разговоры такие? И во время оккупации играли в футбол, и изоляция была — не такая, как сегодня, а с 17-го до 52-го года. И тоже сборная была. Это чрезвычайно важный вопрос. Нельзя считать, что подождем, пока с нас снимут санкции. Это совершенно неправильная позиция», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В сентябре 2023-го сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).