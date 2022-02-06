Карпин и футболисты сборной России пожелали удачи российским олимпийцам. Видео

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, а также футболисты и футболистки национальной команды пожелали удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине.

Видео опубликовано в Instagram сборной России. В ролике приняли участие Денис Глушаков, Александр Ерохин, Денис Черышев, Руслан Нигматуллин и игроки женской сборной России.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Олимпийских игр. У команды 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая медали.