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Сегодня, 15:19

Карпин и футболисты сборной России пожелали удачи российским олимпийцам. Видео

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, а также футболисты и футболистки национальной команды пожелали удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине.

Видео опубликовано в Instagram сборной России. В ролике приняли участие Денис Глушаков, Александр Ерохин, Денис Черышев, Руслан Нигматуллин и игроки женской сборной России.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Олимпийских игр. У команды 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая медали.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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