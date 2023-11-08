Алдонин: «Сборной России нужны международные матчи»

Двукратный чемпион РПЛ в составе ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о предстоящем матче сборной России против Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде в 19.30 по московскому времени.

«В кубинской команде играют футболисты с профессиональным статусом, а не из Медиалиги. Нам, в любом случае, нужны международные матчи. Понятно, что у нас в большинстве своем сейчас экзотические соперники, но игрокам сборной нужно собираться и играть матчи. Если мы думаем когда-нибудь вернуться на официальные международные соревнования, то необходимо опробовать новые игровые связи и футболистов», — приводит слова экс-игрока сборной России Metaratings.ru

Также, по словам 43-летнего Алдонина, международный матч национальной команды станет большим событием для Волгограда, поэтому нужно собрать близкий к оптимальному состав сборной.

«В этом городе любят футбол. Уверен, что стадион заполнится, и наши болельщики будут поддерживать родную команду», — добавил Алдонин.

В 2023 году сборная России провела 7 товарищеских матчей со сборными из Азии и Африки, одержала 2 победы, потерпела 1 поражение и 4 игры закончились вничью.