Защитник «Динамо» Роман Евгеньев признался, что сначала не поверил в то, что его вызвали в сборную России на ближайшие матчи.

— У нас была игра с «Тамбовом», а на следующий день — восстановительная тренировка, — приводит слова защитника пресс-служба национальной команды. — Я с нее пришел, и в раздевалке сказали, что меня и Лесового вызвали в сборную. Сначала не поверил. Зашел новости почитать — смотрю, реально меня вызвали. Конечно, эмоции только положительные. Очень рад, что вызвали.

Я не говорю, что ждал вызова. Но предполагал, что могут вызвать. Спокойно работал в «Динамо».

Динамовская база за окном? Я и так часто там нахожусь. Надо переключаться.