В Египте сообщили о невозможности проведения товарищеского матча со сборной России

В Египетской футбольной ассоциации высказались о возможном товарищеском матче со сборной России.

«Сборная Египта сыграет товарищеский матч с командой Туниса в сентябре во время окна ФИФА. Игра с Россией невозможна. Возможно ли организовать встречу в дальнейшем? Пока мы не опубликовали график игр следующих окон ФИФА», — приводит Sport24 слова пресс-службы ассоциации.

11 июля генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что ведутся переговоры о возможном проведении товарищеского матча со сборной Бразилии. На 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

20 июля на официальном сайте ФИФА появилась обновленная версия рейтинга. Сборная России по футболу продолжает занимать 38-е место.