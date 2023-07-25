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Сегодня, 10:32

В Египте сообщили о невозможности проведения товарищеского матча со сборной России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В Египетской футбольной ассоциации высказались о возможном товарищеском матче со сборной России.

«Сборная Египта сыграет товарищеский матч с командой Туниса в сентябре во время окна ФИФА. Игра с Россией невозможна. Возможно ли организовать встречу в дальнейшем? Пока мы не опубликовали график игр следующих окон ФИФА», — приводит Sport24 слова пресс-службы ассоциации.

11 июля генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что ведутся переговоры о возможном проведении товарищеского матча со сборной Бразилии. На 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

20 июля на официальном сайте ФИФА появилась обновленная версия рейтинга. Сборная России по футболу продолжает занимать 38-е место.

Источник: Sport24
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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