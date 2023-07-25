Чернышов: «Говорить о турнире России со странами БРИКС и СНГ — популизм, это нереально»

Бывший защитник сборной России Андрей Чернышов назвал нереальным проведения футбольного турнира между национальной командой и странами БРИКС или СНГ.

«Реально ли России провести турнир со странами СНГ или те же Грузия и Армения ни за что не согласятся с нами сыграть? Сейчас все регламентировано ФИФА, каждый матч согласовывается. Все знают, какая сейчас ситуация. Это сложно. Думаю, многие бы с удовольствием сыграли с Россией, но им никто не разрешит. Да, играли с Узбекистаном и Таджикистаном, но турнир провести сложно. Календарь у всех расписан. С трудом представляю, как это организовать.

Можно предлагать все, что угодно, например, говорить о турнире со странами БРИКС, но это нереально. Такие предложения можно назвать популистскими», – приводит слова Чернышова Legalbet.

Последний раз сборная России проводила матчи в марте 2023 года. 23 числа национальная команда в гостях сыграла вничью в товарищеской встрече с Ираном (1:1), а 26 дома одолела Ирак (2:0).