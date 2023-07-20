Сборная России осталась на 38-м месте в мировом рейтинге ФИФА

На официальном сайте ФИФА появилась обновленная версия рейтинга. Сборная России по футболу продолжает занимать 38-е место. В активе команды 1495,53 балла.

Первую строчку в рейтинге занимают действующие чемпионы мира футболисты сборной Аргентины (1843,73). На втором месте идут французы (1843,54), на третьем — бразильцы (1828,27).

Рейтинг ФИФА от 20 июля:

1 (1). Аргентина — 1843,73 очка;

2 (2). Франция — 1843,54;

3 (3). Бразилия — 1828,27;

4 (4). Англия — 1797,39;

5 (5). Бельгия — 1788,55;

6 (6). Хорватия — 1742,55;

7 (7). Нидерланды — 1731,23;

8 (8). Италия — 1726,58;

9 (9). Португалия — 1718,25;

10 (10). Испания — 1703,45...

38 (38). Россия — 1495,53.

11 июля Митрофанов сообщил, что ведутся переговоры о возможном проведении товарищеского матча со сборной Бразилии. 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.