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Сегодня, 11:23

Сборная России осталась на 38-м месте в мировом рейтинге ФИФА

Виктория Кравченко
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На официальном сайте ФИФА появилась обновленная версия рейтинга.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На официальном сайте ФИФА появилась обновленная версия рейтинга. Сборная России по футболу продолжает занимать 38-е место. В активе команды 1495,53 балла.

Первую строчку в рейтинге занимают действующие чемпионы мира футболисты сборной Аргентины (1843,73). На втором месте идут французы (1843,54), на третьем — бразильцы (1828,27).

Рейтинг ФИФА от 20 июля:

1 (1). Аргентина — 1843,73 очка;
2 (2). Франция — 1843,54;
3 (3). Бразилия — 1828,27;
4 (4). Англия — 1797,39;
5 (5). Бельгия — 1788,55;
6 (6). Хорватия — 1742,55;
7 (7). Нидерланды — 1731,23;
8 (8). Италия — 1726,58;
9 (9). Португалия — 1718,25;
10 (10). Испания — 1703,45...
38 (38). Россия — 1495,53.

11 июля Митрофанов сообщил, что ведутся переговоры о возможном проведении товарищеского матча со сборной Бразилии. 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Сборная России по футболу
ФИФА
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