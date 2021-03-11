«Дзюба мог бы с легкостью играть в «Тоттенхэме». Канделаки прокомментировала решение Черчесова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вернуть капитанскую повязку Артему Дзюбе на ближайшие матчи отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Разумеется, место Артема прямо сейчас — в главной команде нашей страны. Звезд с неба в последнее время не хватающей, а значит — нуждающейся в каждой звезде. Дзюба мог бы с легкостью играть в каком-нибудь «Тоттенхэме», так что по своему статусу он ничем не хуже Миранчука и Головина. Вот есть у нас несколько топовых футболистов и каждый должен быть в команде. Ну и капитанскую повязку (ханжи — остыньте) Артем заслужил своей игрой на протяжении нескольких лет. С его авторитетом в сборной тоже полный порядок. Так за чем же стало дело?» — написала у себя в Telegram-канале Канделаки.

Ближайший матч сборная России проведет против команды Мальты в среду, 24 марта. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

Дзюба не приглашался в национальную сборную в ноябре прошлого года из-за скандала с интимным видео, однако тогда же тренер сказал, что игрок остается капитаном национальной команды.