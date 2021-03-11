Боярский сравнил с сексуальными разбойниками тех, кто помнит о скандальном видео с Дзюбой

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» 11 марта прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вызвать нападающего Артема Дзюбу на предстоящие матчи отборочного цикла к ЧМ-2022 в качестве капитана команды.

«Ожидал такое решение, оно справедливое. Да, он не забил пенальти «Рубину». Но такое бывает даже с мировыми чемпионами. Про то видео уже все забыли. Нужно быть полным сексуальным разбойником, чтобы про это помнить. Вы что, помните каждую женщину, которая у вас была? На его репутацию это никак не повлияет», — сказал Боярский «СЭ».

Также он отметил, что сегодня, к его сожалению, «отрицательная популярность» более востребована, чем положительная.

Ближайший матч сборная России проведет против команды Мальты в среду, 24 марта. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)