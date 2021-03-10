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Черчесов заявил, что Дзюба останется капитаном сборной России

19:25
Артем Дзюба и Станислав Черчесов. Фото Reuters
Артем Дзюба и Станислав Черчесов. Фото Reuters
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «РБ-Спорт» заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба будет вызван на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 и останется капитаном команды. Форвард не вызывался в национальную сборную осенью прошлого года из-за скандала с интимным видео.

— Когда у вас будет список кандидатов на ближайшие матчи сборные? И куда полетят Головин, Миранчук и другие россияне, выступающие за рубежом? В Сочи или сразу на Мальту?

— Список уже есть, окончательный мы назовем 15-го числа. Сейчас вопрос прорабатывается, как правильно сделать логистику. Они ведь все играют 21-го числа, у них тур, а мы 22-го улетаем. Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим.

— Будет ли Дзюба вызван?

— Будет. И будет капитаном.

Сборная России проведет первый матч 24 марта на выезде с Мальтой, 27 марта сыграет дома со Словенией, 30 марта — в гостях со Словакией.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-cherchesov-dzyuba-budet-vy-zvan-na-predstoyashhie-matchi-i-ostanetsya-kapitanom/

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