Черчесов заявил, что Дзюба останется капитаном сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «РБ-Спорт» заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба будет вызван на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 и останется капитаном команды. Форвард не вызывался в национальную сборную осенью прошлого года из-за скандала с интимным видео.

— Когда у вас будет список кандидатов на ближайшие матчи сборные? И куда полетят Головин, Миранчук и другие россияне, выступающие за рубежом? В Сочи или сразу на Мальту?

— Список уже есть, окончательный мы назовем 15-го числа. Сейчас вопрос прорабатывается, как правильно сделать логистику. Они ведь все играют 21-го числа, у них тур, а мы 22-го улетаем. Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим.

— Будет ли Дзюба вызван?

— Будет. И будет капитаном.

Сборная России проведет первый матч 24 марта на выезде с Мальтой, 27 марта сыграет дома со Словенией, 30 марта — в гостях со Словакией.