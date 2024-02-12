Хиддинк считает, что отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину или Головину

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением по поводу отстранения российских клубов и сборных от международных турниров.

«Футбол должен нести объединяющую функцию. Но мы видим, что сейчас система далека от этого. Как повлияет изоляция российского футбола на молодых футболистов? Возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину или Головину, в этом нет ничего хорошего для футбола», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.