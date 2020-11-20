Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия отреагировал на то, что его включили в список 100 лучших футболистов отборочного турнира Евро-2020.

— Наверное, они ошиблись, перепутали меня с кем-то, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Джикии. — Всегда приятно, когда тебя выделяют и говорят комплименты. Но отношусь к этому спокойнее, чем в начале своего пути в премьер-лиге и сборной. Прекрасно понимаю, что сегодня меня могут включить в сотку лучших, но уже через три игры назвать одним из худших за неделю. Научился находить баланс в отношении к похвале и критике.