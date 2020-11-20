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Джикия — о попадании в топ-100 игроков отбора Евро-2020: «Наверное, меня с кем-то перепутали»

13:48
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия отреагировал на то, что его включили в список 100 лучших футболистов отборочного турнира Евро-2020.

— Наверное, они ошиблись, перепутали меня с кем-то, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Джикии. — Всегда приятно, когда тебя выделяют и говорят комплименты. Но отношусь к этому спокойнее, чем в начале своего пути в премьер-лиге и сборной. Прекрасно понимаю, что сегодня меня могут включить в сотку лучших, но уже через три игры назвать одним из худших за неделю. Научился находить баланс в отношении к похвале и критике.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-11-20-georgiy_dzhikiya_mozhet_v_den_rozhdeniya_mne_doveryat_probit_shtrafnoy/

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