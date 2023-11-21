Дюков заявил, что Карпин не давал поводов усомниться в его работе в сборной

Президент РФС Александр Дюков оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Кредит доверия к Карпину? У нас подписан контракт. Карпин продолжает работать в сборной. Валерий Георгиевич не давал поводов усомниться в его работе», — цитирует Дюкова Sport24.

54-летний специалист возглавляет сборную России с лета 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 16 матчей, в которых одержала 9 побед, 6 раз сыграла вничью и 1 раз уступила.

20 ноября сборная России в Волгограде в товарищеском матче разгромила Кубу (8:0).