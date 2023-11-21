Балахнин объяснил, в чем заключалась мотивация игроков сборной России в матче с Кубой

Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин высказал мнение о желании игроков национальной команды проявить себя игроков в товарищеской встрече с Кубой (8:0).

«Я увидел мотивацию игроков сборной России в желании забить. Все хотели забить. Порой даже в игре было заметно немного жадности. Все стремились отметиться голом, и у многих была такая возможность. Футболисты не могут знать, когда в следующий раз у них получится забить. Неизвестно даже, выйдешь на поле в следующем матче или нет. А тем более нет уверенности, что забьешь. А ведь гол за сборную — это историческое достижение. Мне показалось, что это служило мотивацией», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

20 ноября сборная России обыграла Кубу со счетом 8:0. Эта победа стала второй самой крупной в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

В 2023 году россияне также обыграли Ирак (2:0) и Камерун (1:0).