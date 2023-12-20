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Дюков об отказе РФС перейти в Азию: «Под лежачего мужика портвейн не течет»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, почему год назад российская организация чуть не перешла из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

— Почему год назад РФС едва не перешел в Азию, если отстранение ФИФА тогда тоже действовало?

— Это было не так, — сказал Дюков. — Мы рассматриваем каждую возможность, которая позволяет нам вернуться к соревнованиям. Такая возможность была год назад, мы ее рассмотрели. На тот момент мы вели переговоры с ФИФА, УЕФА и АФК. На тот момент, когда мы начали обсуждать этот вопрос, УЕФА не посчитал серьезным наше желание перейти. Со стороны ФИФА было обещание поддержки и снятия запрета с участия в чемпионатах, что дало бы нам возможность участия в отборочных турнирах. Естественно, всем нужны гарантии. Согласие со стороны ФИФА год назад мы не получили. Под лежачего мужика портвейн не течет.

УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой в феврале 2022 года.

В сентябре 2023 года УЕФА допустил сборные России среди игроков до 17 лет к участию в международных турнирах, но позднее решение было отменено из-за того, что ряд сборных отказались играть против россиян.

Футбол
РФС
Александр Дюков
УЕФА
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