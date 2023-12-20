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Сегодня, 18:31

Дюков: «Возможность перехода в Азию сохраняется, но нужны гарантии, что мы сможем участвовать в турнирах»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Окончательное решение по этому вопросу не обсуждалось, — сказал Дюков — Опция по возможной смене конфедерации сохраняется. Мы не вычеркиваем ее из повестки. Это одна из наших возможностей. Для нас важно, чтобы наши сборные и клубы участвовали в международных турнирах. Почему рассмотрели сегодня — в соответствии с уставом УЕФА за полгода до окончания финансового года, а он заканчивается 13 июня, член УЕФА может подать заявление о смене конфедерации. Очередное окно у нас есть — в октябре на исполкоме мы говорили, что это обсудим. Сегодня мы рассматривали текущий статус, что у нас происходило в 2023 году, какого успеха и прогресса мы добились в рамках переговорного процесса в составе рабочей группа с УЕФА и обсудили наши перспективы. Если говорить о переговорах с УЕФА, есть определенный прогресс. Принято решение исполкома о разрешении нашим юношам и девушкам участвовать в отборе Евро. В силу оно вступит в отборе с сезона 2024/2025. Для участия прямо сейчас нужно было бы дополнительное решение о нашем включении в группы уже после жеребьевки. На данный момент есть вероятность, что примем участие в жеребьевке январь-февраль и есть шанс, что сыграем в 2024/2025 году».

Дюков также отметил, что в Азии нет единой поддержки.

«Возможность перехода в Азию сохраняется, но членам исполкома и попечительского совета нужны гарантии, что мы там сможем участвовать в турнирах. В Азии есть поддержка со стороны определенных стран, не стану называть их. Но какой-то единой поддержки нет. Там тоже будет определенное сопротивление. Также можно ожидать и сопротивления при нашем переходе в вопросе участия в соревнованиях. Есть пример участия наших спортсменов в Азиатских играх. Совет Азии пригласил наших спортсменов поучаствовать, но в дальнейшем ничего не произошло. Даже в индивидуальных видах не смогли принять участие. Все мы пришли к единому мнению, что гарантии перехода и участия в соревнованиях нет», — добавил Дюков.

На заседании Исполкома РФС 20 декабря было принято решение отказаться от идеи перехода в АФК.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Футбол
РФС
Александр Дюков
УЕФА
ФИФА
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