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Сегодня, 18:10

Дюков о словах Чеферина: «У нас прямая коммуникация с УЕФА. Нам не нужны посредники»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на слова руководителя УЕФА Александра Чеферина о возвращении российских команд на международную арену.

— Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды не вернутся в международный футбол, пока не закончится СВО. Как вы к этому относитесь?

— Считаю это неправильным и никогда не комментирую слова, которые приведены, в незнакомом издании. Вы слышали ранее о таком издании? Я — нет. Есть видеозапись интервью, в ней нет этих слов. У нас прямая коммуникация УЕФА. Если у нас есть какая-то позиция, которую мы хотим донести до УЕФА, мы делаем это напрямую, без посредников. Как и они. Наше общение с УЕФА доверительное, прямое. Если УЕФА есть что нам сказать, они поступают так же.

— Какая была ваша первая реакция, когда увидели слова Чеферина?

— В нашей коммуникации мы руководствуемся тем, что говорим и общаемся напрямую. Нам не нужны посредники. При всем уважении к журналистам, но я не привык доверять тому, что вижу в СМИ, а тем более — в тех, что вижу первый раз.

17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года.

Футбол
РПЛ
Александер Чеферин
Александр Дюков
УЕФА
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