Баринов — о 49 вызванных игроках в сборную: «Имена всех могу не вспомнить, визуально плюс-минус знаю»

Полузащитник сборной России и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, знает ли он по именам всех футболистов, вызванных в национальную команду.

— Неделю тренировались. Насколько тяжело?

— Поначалу были легенькие, втягивающие тренировки. Как мы любим. А за три дня до игры были уже интенсивные, хорошие тренировки. Как всегда.

— Уже, наверное, сыграть хочется? Неделю тренируетесь.

— Почему? В чемпионате у нас тоже недельный цикл.

— В сборной обычно два матча проводится.

— Три за неделю. Если официальные игры.

— В Новогорске Карпин сказал, что провел полноценную тренировку впервые за два года. Что это было?

— Наверное, отрабатывали... Не скажу что. Но получилась полноценная тренировка.

— Сбор прошел в уникальном формате 49 человек. Как это ощущалось?

— Он еще не закончился. Он закончится только завтра. То, что вызвали 49 человек, это решение тренера. У нас 22 человека тренируется. Как и должно. У молодых ребят сейчас игра. Пожелаем им удачи.

— Карпин сказал, что не всех знает по именам. Ты всех знаешь?

— Имена могу не вспомнить. Но визуально плюс-минус всех знаю.

Игра между национальными командами России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.