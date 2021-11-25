Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

— Когда на следующий день к вам в «Коммент.Шоу» пришел Карпин, наверняка до эфира представляли, каким он будет. Скорее готовы были к обещаниям «дать в табло», чем к тому, что увидели?

— Ну, нет! Возможно, Карпин и был бы таким, как вы описали, если бы сидел перед незнакомыми людьми. Реакция была бы ершистая. Да и здесь накатывало! На некоторые вопросы отвечал колюче! Но он пришел в комфортную обстановку — и это многое решило. Не ожидали, что будет такие вещи говорить.

— Его искренность поразила не только вас. Кто-то считает, что тренер сборной не должен позволять себе подобные проявления слабости.

— Это я и хотел подчеркнуть, когда через неделю Карпин снова к нам пришел. Второе мнение появилось в ответ на его рефлексию. Некоторые справедливо увидели совсем другое — что фокус с ребят он перевел на себя. Но именно игроки — причина! Может ли об этом говорить главный тренер перед стыками? Может ли сомневаться перед такими матчами?

— Вот вопрос.

— Он человек с эмоциями. Нужно ли это знать игрокам? Публике — да. Она Карпина обожает. Потому на меня и вылилось столько всякого за интервью. За вопросы, манеру, интонацию.

— Занятно.

— Оказывается, с Черчесовым можно и нужно разговаривать неудобно. А с Карпиным — нельзя. Такая сейчас матрица. А я считаю, что репортер обязан относиться ко всему критически! Черчесов и Карпин разные — но занимают одну должность. Обожание превращает человека в памятник. Точно знаю: те, кто сейчас носят Карпина на руках, отвернутся первыми. История с Черчесовым все показала. Я хочу, чтобы у Карпина получилось. Чтобы сборная поехала на «мир». Чтобы Валерий Георгиевич стал сильнее.

— Вы добрый.

— Я спокойно живу со словами Цветаевой: «Каждый раз, когда узнаю, что человек меня любит, — удивляюсь. Не любит — удивляюсь. Но больше всего удивляюсь, когда человек ко мне равнодушен».

Полностью интервью Казанского — в полночь на сайте «СЭ»