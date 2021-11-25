Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о нашумевшем интервью со Станиславом Черчесовым.

— Как полагаете, зачем Черданцев нам сказал, что это была тонко спланированная режиссура?

— Понятия не имею.

— Не было режиссуры?

— Абсолютно! Черчесов не знал вопросов, которые я буду задавать.

— Всегда чувствуешь, когда человек напротив вот-вот даст по физиономии. Есть флюиды. Было ощущение, что еще чуть-чуть — и Черчесов сорвется именно в такой форме?

— Ха! Нет!

— Был под контролем у самого себя?

— Вполне.

— Что стряслось в первой рекламной паузе?

— Я не буду рассказывать. Это кратковременный хайп — да, уже год прошел, но все равно... Случилось и случилось.

— Не вдаваясь в подробности — это было грубо?

— Достаточно.

— Вы внутренне простили Станислава Саламовича?

— Конечно! Слушайте, о чем вообще говорить? Какие могут быть вопросы?

— Не всегда прощаешь людей, которые хамят.

— Нет-нет-нет. Я проделал свою работу. Он отвечал так, как хотел. У меня после было другое переживание.

— Какое же?

— Думал — вот буду теперь «человек одного интервью». Меня пугают такие вещи. Бывают же актеры одной роли!

— Сегодня вопросы к Черчесову остались?

— Нет. На последний он и выдал тираду про полевого командира!

— Ого. Как мы такое не запомнили?

— Я находился в Питере. Еще Евро шел. Вижу — ведущий пресс-конференции зачитывает вопросы из телефона. Отправляю свой: «Задай, пожалуйста».

— Как сформулировали?

— «Вы сказали, что на госдолжности. Получается, вы чиновник. Когда футбол перестал быть спортом, а тренер — тренером?» Черчесов начал говорить, что не разделяет понятия страны и государства — и вышел на образ полевого командира... Так что на сегодняшний день вопросов к Черчесову у меня не осталось.

— Многие после той пресс-конференции поняли, что с Черчесовым — всё.

— Да.

— Вы тоже?

— Конечно. Здесь произошла серьезная драма! Мне кажется, мы тогда разочаровались не в тренере. Меняли-то не его, а личность! Требовалось именно это.

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