«Мы разочаровались не в тренере. Меняли-то не его, а личность». Казанский — о Черчесове
Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о нашумевшем интервью со Станиславом Черчесовым.
— Как полагаете, зачем Черданцев нам сказал, что это была тонко спланированная режиссура?
— Понятия не имею.
— Не было режиссуры?
— Абсолютно! Черчесов не знал вопросов, которые я буду задавать.
— Всегда чувствуешь, когда человек напротив вот-вот даст по физиономии. Есть флюиды. Было ощущение, что еще чуть-чуть — и Черчесов сорвется именно в такой форме?
— Ха! Нет!
— Был под контролем у самого себя?
— Вполне.
— Что стряслось в первой рекламной паузе?
— Я не буду рассказывать. Это кратковременный хайп — да, уже год прошел, но все равно... Случилось и случилось.
— Не вдаваясь в подробности — это было грубо?
— Достаточно.
— Вы внутренне простили Станислава Саламовича?
— Конечно! Слушайте, о чем вообще говорить? Какие могут быть вопросы?
— Не всегда прощаешь людей, которые хамят.
— Нет-нет-нет. Я проделал свою работу. Он отвечал так, как хотел. У меня после было другое переживание.
— Какое же?
— Думал — вот буду теперь «человек одного интервью». Меня пугают такие вещи. Бывают же актеры одной роли!
— Сегодня вопросы к Черчесову остались?
— Нет. На последний он и выдал тираду про полевого командира!
— Ого. Как мы такое не запомнили?
— Я находился в Питере. Еще Евро шел. Вижу — ведущий пресс-конференции зачитывает вопросы из телефона. Отправляю свой: «Задай, пожалуйста».
— Как сформулировали?
— «Вы сказали, что на госдолжности. Получается, вы чиновник. Когда футбол перестал быть спортом, а тренер — тренером?» Черчесов начал говорить, что не разделяет понятия страны и государства — и вышел на образ полевого командира... Так что на сегодняшний день вопросов к Черчесову у меня не осталось.
— Многие после той пресс-конференции поняли, что с Черчесовым — всё.
— Да.
— Вы тоже?
— Конечно. Здесь произошла серьезная драма! Мне кажется, мы тогда разочаровались не в тренере. Меняли-то не его, а личность! Требовалось именно это.
Полностью интервью Казанского — в полночь на сайте «СЭ»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю