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Черчесов сказал, что готов помочь советом Карпину

17:29
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что готов помочь наставнику национальной команды советом.

«Со своей стороны мы всегда готовы к общению с коллегами. Ведь речь идет не конкретно о Карпине, Кунце или ком-то другом, а о национальной команде твоей страны», — цитирует Черчесова «КП-Спорт».

Карпин возглавил сборную России в августе 2021 года, сменив Станислава Черчесова. Под руководством Черчесова команда неудачно сыграла на чемпионате Европы по футболу-2020. Сборная заняла последнее место в своей группе.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/online/news/4530755/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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