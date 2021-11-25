Черчесов сказал, что готов помочь советом Карпину

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что готов помочь наставнику национальной команды советом.

«Со своей стороны мы всегда готовы к общению с коллегами. Ведь речь идет не конкретно о Карпине, Кунце или ком-то другом, а о национальной команде твоей страны», — цитирует Черчесова «КП-Спорт».

Карпин возглавил сборную России в августе 2021 года, сменив Станислава Черчесова. Под руководством Черчесова команда неудачно сыграла на чемпионате Европы по футболу-2020. Сборная заняла последнее место в своей группе.