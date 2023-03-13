Деменко заявил, что сборная России не на много сильнее сборных Центральной Азии

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался о перспективах сборной России на чемпионате ассоциаций Центральной Азии.

«Мы видели две игры сборной России. Было не совсем понятно, что это за сборная. Мы не могли выиграть у команд, которые в рейтинге ниже нас. Сейчас в команду вызвали Алексея Миранчука, Александра Головина. Нужно посмотреть, как сборная сыграет с этими футболистами. Мы не настолько лучше сборных, которые примут участие в турнире», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России на турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.