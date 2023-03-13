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Сегодня, 20:11

В ЦАФА сообщили, что согласовывают с ФИФА участие сборной России в чемпионате организации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ассоциация футбола Центральной Азии (ЦАФА) согласовывает с Международной федерацией футбола (ФИФА) проведение первого чемпионата организации и участие в нем сборной России.

«Действительно, такой турнир планируется, заинтересованность от России есть, но очень много деталей, которые находятся на стадии согласования. Сейчас многое мы должны утвердить внутренне, поэтому мы со своей стороны не публикуем информацию на своем официальном сайте. Предположительно в течение двух недель будут известны все детали. ЦАФА согласовывает турнир и участие в нем России с ФИФА и Азиатской конфедерацией футбола», — приводит текст заявления пресс-службы ЦАФА ТАСС.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России на турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

Источник: https://tass.ru/sport/17251917
Футбол
Сборная России по футболу
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