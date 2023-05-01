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Сегодня, 13:50

Дасаев объяснил, почему российскому футболу не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев рассказал, что думает о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию (АФК).

«Европу надо ждать. Если мы залезем в Азию, то оттуда не вылезем и обратно в Европу больше не попадем», — приводит Sport24 слова Дасаева.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

В декабре 2022-го РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-01-dasayev-obyasnil-pochemu-rossiyskiy-futbol-ne-dolzhen-perekhodit-v-aziyu
Ринат Дасаев
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