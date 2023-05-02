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Сегодня, 09:54

Агент Тикнизяна объяснил решение футболиста сменить сборную России на Армению

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, объяснил, почему футболист решил выступать за сборную Армении.

«Решение Тикнизяна сменить сборную России на Армению было непростым. Мы с ним долго его оттягивали. Но когда пришло время сделать шаг вперед, мы его сделали. Что перевесило? Желание Тикнизяна играть на европейской арене. У сборной Армении сейчас сильная отборочная группа, есть где проявить себя. Нобель Арустамян нам тоже помог в этом переходе (улыбается). Я поддержал решение Наира, он уже дебютировал в матче с Турцией, неплохо себя проявил», — приводит «Чемпионат» слова агента.

Тикнизян дебютировал за сборную Армении 25 марта в матче отбора к Евро-2024 против команды Турции (1:2).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5088389-agent-tiknizyana-klyuev-obyasnil-reshenie-igroka-smenit-sbornuyu-rossii-na-armeniyu.html
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