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Сегодня, 15:35

Дарья Карпина объяснила, почему постоянно ездит на игры сборной России

Читать «СЭ» в
Дарья и Валерий Карпины на матче РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья рассказала о своих поездках на встречи с участием нашей национальной команды.

— Ты ездишь за Валерой на матчи по России, по миру — нет такого, что другие говорят: «Она специально везде с ним, чтобы другие женщины не подходили»? — вопрос Карпиной.

— Мне было бы приятно, если думали бы так. Но на самом деле почему-то сейчас пишут, что за счет этого я пиарюсь. Езжу и за «Ростовом»: это мои искренние чувства, это нормально. А что я должна делать, когда у сборной важная игра? Мои родители тоже приезжают — наверное, тоже для пиара. (Улыбается.) Теория о том, что боюсь каких-то женщин, стала бы для меня даже понятнее, чем-то, что отправляюсь на матчи, чтобы себя пропиарить.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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