Экс-полузащитник сборной СССР и «Спартака» Сергей Шавло в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал письмо ветеранов российского футбола президентам ФИФА и УЕФА о несогласии с исключением российских клубов и национальных команд из международных турниров.

«Письмо написано от имени ветеранов РФС. Трудно говорить, может ли оно как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. РФС, министерство спорта и ветераны написали обращения. Может, они там задумаются о том, что не так сделали, если будет много писем. Решение принималось не по спортивному принципу. Спорт всегда был вне политики, но, к сожалению, все поменялось. Хотелось бы, чтобы ситуация изменилась. Спорт был местом дружбы и мира. Не думаю, что будет какой-то ответ на письмо. Там сидят люди, которым все равно. Они решают свои проблемы. Хотелось бы, чтобы последовал ответ от человека, который готов проявить свою силу и пойти в противовес политикам. Такого пока нет. МОК тоже пляшет под эту дудку. Нам трудно бороться, но надеюсь, что мы переборем», — сказал Шавло «СЭ».

УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

8 марта ФИФА объявила, что российская сборная не сыграет в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре.