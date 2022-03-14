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Сегодня, 15:05

«Нам на халяву никогда ничего не доставалось и не достанется». Дарья Карпина рассказала о разговоре с мужем после проигрыша Хорватии в Сплите

Дарья Карпина рассказала о разговоре с мужем после поражения сборной России от Хорватии в Сплите
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья вспомнила свои эмоции после поражения нашей национальной команды от Хорватии (0:1) в решающей встрече за выход на ЧМ-2022.

— Были моменты, когда ты смотрела матч и плакала? — вопрос Карпиной.

— Конечно. Например, когда Россия играла с Хорватией в Сплите. Рыдала, как и вся страна.

— Вообще, это жестко. За десять минут до конца все на 99 процентов уже были уверены, что мы выходим.

— Это да.

— Через какое время после того поражения Валера тебе что-то написал? Ты его после неудач не трогаешь?

— Нет — сразу пишу обычно.

— Именно пишешь?

— Не названиваю — пишу слова поддержки.

— Что ты написала в тот раз?

— Я уже не помню дословно, потому что пребывала в ужасном состоянии. Что-то такое — боже, безумно обидно, ждем тебя дома, любим. Он даже не сразу прочитал, потому что вначале идет на пресс-конференцию, потом тут же все налетают. Валера может прочитать, но ответить чуть позже. А позже мы созвонились.

— Что сказал?

— Был очень расстроен. Ведь чудо уже так близко оказалось. До начала матча многие не верили, но все шло так, что почти получилось. Да, не та игра, которую готовили, совершенно — катались в этих лужах. Но продержаться оставалось несколько минут. Вроде бы ничего не должно случиться. У Валеры сложилось ощущение безысходности: мол, нам на халяву никогда ничего не доставалось и не достанется.

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