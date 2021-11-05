Дарья Карпина о знакомстве с футболом: «Надо признать, ходили на пацанов поглазеть»

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья рассказала, как познакомилась с футболом. По словам Карпиной, вся ее семья с самого детства была связана с этим видом спорта.

«Каждый раз вижу вопрос о знакомстве с футболом. Многие из вас уже знают, что мой папа — детско-юношеский тренер и опытный болельщик, поэтому с раннего детства футбол был сутками по телевизору.



Помню первый поход на стадион. Это было в отпуске в Симферополе. Игру и команды не помню, только семечки. Конечно, болела за папину команду юношей, ходили с девчонками их поддерживать. Хотя больше просто на пацанов поглазеть, надо признаться.

Когда уже стала старше (лет 15), смотрели часто матчи РПЛ вместе, папа параллельно объяснял правила, тогда уже становилось интересно.



Кстати, мой двоюродный брат играл в академии «Зенита», дубле «Ростова» (с Димой Чистяковым), сейчас в питерском «Кристалле» в пляжке. Одним словом, футбол в моей жизни был всегда, просто в разной концентрации», — написала Карпина.