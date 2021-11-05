«Дзюбе проще слиться, чем приехать и попытаться вернуть себе прежнее положение». PR-менеджер объяснила отношение форварда к сборной
Известный футбольный PR-менеджер Елена Болотова высказала свое мнение о конфликте между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
— Про историю взаимоотношений Дзюбы и Карпина что думаете? Нет шансов на то, чтобы уладить конфликт?
— Дзюба после чемпионата мира привык быть номером один, богом. И в первую очередь потому, что ему такую поддержку оказал Черчесов — Артем ехал в сборную, зная, что он всегда выйдет в старте, — цитирует Болотову Sport24.
Очень тяжело уходить с пьедестала. Когда Карпин передает капитанскую повязку разным игрокам, когда его конкурент Смолов в прекрасной форме — у Артема, мне кажется, просто нет уверенности, что он снова будет лидером. Что будет играть и играть постоянно. Плюс он такой человек, что ему проще отказаться от конкуренции — грубо говоря, слиться, чем приехать и попытаться вернуть себе прежнее положение.
— Его отказ приехать в сборную в октябре — имиджевый провал?
— Скорее, показатель человеческих качеств. Такое вот состояние души — если я приеду, то должен быть капитаном. Это от неуверенности в себе и в том, что его ждет. Но, когда в критический момент для команды перевешивают личные амбиции — после всех слов о патриотизме и любви к стране, — это смотрится смешно. Раньше он говорил, что каждый футболист мечтает выступать за сборную, а «гимн и честь — не пустые слова». Правду мы сейчас видим. Печально, что могу сказать?
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