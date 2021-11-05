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«Дзюбе проще слиться, чем приехать и попытаться вернуть себе прежнее положение». PR-менеджер объяснила отношение форварда к сборной

16:22
Артем Дзюба. Фото Reuters
Артем Дзюба. Фото Reuters
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Известный футбольный PR-менеджер Елена Болотова высказала свое мнение о конфликте между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

— Про историю взаимоотношений Дзюбы и Карпина что думаете? Нет шансов на то, чтобы уладить конфликт?

— Дзюба после чемпионата мира привык быть номером один, богом. И в первую очередь потому, что ему такую поддержку оказал Черчесов — Артем ехал в сборную, зная, что он всегда выйдет в старте, — цитирует Болотову Sport24.

Очень тяжело уходить с пьедестала. Когда Карпин передает капитанскую повязку разным игрокам, когда его конкурент Смолов в прекрасной форме — у Артема, мне кажется, просто нет уверенности, что он снова будет лидером. Что будет играть и играть постоянно. Плюс он такой человек, что ему проще отказаться от конкуренции — грубо говоря, слиться, чем приехать и попытаться вернуть себе прежнее положение.

— Его отказ приехать в сборную в октябре — имиджевый провал?

— Скорее, показатель человеческих качеств. Такое вот состояние души — если я приеду, то должен быть капитаном. Это от неуверенности в себе и в том, что его ждет. Но, когда в критический момент для команды перевешивают личные амбиции — после всех слов о патриотизме и любви к стране, — это смотрится смешно. Раньше он говорил, что каждый футболист мечтает выступать за сборную, а «гимн и честь — не пустые слова». Правду мы сейчас видим. Печально, что могу сказать?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/

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Иван Шитик все материалы автора
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