Сборная России попросила рэпера Оксимирона не выпускать новый альбом в дни матчей ЧМ
Пресс-служба сборной России оставила комментарий под видео с новым треком рэпера Оксимирона на YouTube.
«Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом?» — написала пресс-служба сборной России под видео с новым треком Оксимирона на YouTube.
Композиция называется «Цунами». Вероятно, она станет частью нового альбома.
Напомним, 1 ноября тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
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