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Румыния может убрать Россию из второй корзины жеребьевки отбора ЧМ-2022. Какой результат нужен сборной в Белграде?

22:35
15 ноября. Стамбул. Турция — Россия — 3:2. Россия не смогла победить в пятом матче подряд. Фото AFP
15 ноября. Стамбул. Турция — Россия — 3:2. Россия не смогла победить в пятом матче подряд. Фото AFP
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Сборная России, проиграв Турции, поставила себя в тяжелое положение в борьбе за попадание во вторую корзину на предстоящей 7 декабря жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022. Потеряв еще семь рейтинговых очков, наша команда с 1469 баллами пока остается в рейтинге ФИФА на 20-м месте среди европейских сборных, но теперь ее вплотную преследует Румыния.

В результате только победа в гостях над Сербией в заключительном туре Лиги наций 18 ноября обеспечивает России «посев» во второй корзине. Поражение в Белграде практически со стопроцентной гарантией отправит команду в третью корзину. В случае ничьей шансы тоже невелики: потребуется еще потеря очков Румынией в гостях у аутсайдеров из Северной Ирландии, которые уже не будут иметь турнирной мотивации.

Кроме того, Россия сильно рискует не выиграть группу Лиги наций. Это грозит не только вторым подряд упущенным шансом перейти в элитный дивизион А, но и потерей резервного варианта попадания в плей-офф отбора ЧМ-2022. Напомним, что туда попадают не только 10 команд, занявших вторые места в будущих отборочных группах, но и два лучших победителя групп Лиги наций из числа тех, кто не займет 1-2-е места в отборочных группах. (Юрий Плохотниченко)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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