Черышев и Дзюба вместе с Пеле и Марадоной поблагодарили медработников
19:46
Игроки сборной России Денис Черышев и Артем Дзюба поаплодировали врачам и медицинским работникам за тяжелый труд в период коронавируса. Компанию им составили Дэвид Бэкхэм, Роналдо, Зинедин Зидан, Кака, Диего Марадона, Пеле и Харри Кейн.
— Всем врачам — наши овации! — написал Дзюба в своем Instagram. -Огромное спасибо за ваш труд, вы — настоящие герои!
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 232 243 человек, 43 512 выздоровело, 2 116 умерло.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
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