Чернышов считает маловероятным проведение матча между сборными России и Сербии

Главный тренер «Радничков» Андрей Чернышов оценил вероятность проведения товарищеского матча между национальными командами России и Сербии.

«Что касается такого «официального» товарищеского матча, это будет сложно. Все-таки согласовывается с УЕФА, а мы сейчас отстранены от таких матчей, поэтому, наверное, с любой европейской сборной было бы сложно такой матч провести», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).