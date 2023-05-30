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Экс-арбитр Егоров: «Матчи сборной с медиалигой — путь в никуда»

Алина Савинова
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Бывший арбитр Игорь Егоров считает, что сборной России не нужно проводить матчи против команд медиалиги.

«Я не могу дать советы менеджерам в РФС, которые договариваются о товарищеских матчах. Нужно что-то смотреть, что-то делать, но они проделывают огромную работу. Матчи с командами медиалиги? Нет, конечно. Матчи сборной с медиалигой — путь в никуда, это шоу Бенни Хилла. Футбол — это футбол, а цирк — это цирк. Медиалига ближе к цирку», — приводит «РБ Спорт» слова Егорова.

30 мая стало известно о том, что РФС отменил летний учебно-тренировочный сбор национальной команды.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-egorov-matchi-sbornoj-s-medialigoj-put-v-nikuda-shou-benni-hilla/
Футбол
Сборная России по футболу
Игорь Егоров
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