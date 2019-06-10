Черчесову напомнили про ничью с Кипром в 1997 году

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем с Кипром был вынужден вспомнить игру более чем 20-летней давности, когда наша национальная команда в отборочном матче чемпионата мира не сумела победить киприотов (1:1).

– Спасибо что напомнили – я-то это помню, играл! – сказал Черчесов. – Но было это давно, сравнивать с нынешней ситуацией нет смысла. Вообще против каждой команды надо выходить с полной концентрацией. Кипр – это крепкая и организованная сборная, нас ждет непростой матч. Как и много лет назад. (Дмитрий Зеленов)

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