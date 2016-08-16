Черчесов вызвал Оздоева, Миранчука, Джанаева и Зобнина в сборную России
Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в национальную команду Магомеда Оздоева, Алексея Миранчука, Сослана Джанаева и Романа Зобнина. Полностью состав россиян на товарищеские матчи против Турции и Ганы будет объявлен позже.
Встреча со сборной Турции пройдет 31 августа в Анталье. Игра с Ганой запланирована на 6 сентября и состоится в Москве.
Список @TeamRussia на матчи против Турции и Ганы очень скоро будет объявлен! В составе - Оздоев, Миранчук, Джанаев, Зобнин!– Сборная России (@TeamRussia) 16 August 2016
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